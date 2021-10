Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Simularea unei lupte aeriene la baza de la Campia Turzii. Un avion de vanatoare canadian infrunta un F-16 ”romanesc” Forțele Aeriene Regale Canadiene au publicat imagini video spectaculoase cu un avion de vanatoare canadian, intr-o lupta aeriana simulata cu un F-16 romanesc, la Campia Turzii. …

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a fost enervat de intrebarea unui jurnalist la conferința de presa susținuta la Constanța, dupa tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase. ” – Considerați ca se simte nevoia sa va dați dumneavoastra demisia? -Vreți sa spuneți ca e situația…

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Un avion usor, folosit de contrabandisti pentru a introduce tigari in Romania, a fost retinut de autoritatile din Moldova. In baza unei informatii operative privind survolarea ilegala a spatiului aerian, ofiterii de investigatii ai Politiei de Frontiera au retinut la sol un avion, model AN-2, in proximitatea…

- Pretul mediu al chiriilor din Capitala a inceput sa creasca, in trimestrul trei al anului 2021, dupa mai bine de un an si jumatate de scadere constanta, cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta imobiliara. Astfel, chiriile pentru apartamentele…

- The Royal Canadian Air Force Detachment, consisting of approximately 140 airmen (pilots and technical personnel) and six CF-188 Hornet aircraft, will begin their enhanced Air Policing mission under NATO command in the next three months, in Romania, together with the airmen belonging to the Romanian…

- Doua trenuri de marfa s-au ciocnit la Fetesti pe Magistrala M 800 Bucuresti – Constanta, iar circulatia feroviara este inchisa de la miezul noptii. Potrivit ISU ialomița, accidentul feroviar a avut loc la Fetești, cu puțin inainte de miezul nopții. Un tren care era in mișcare s-a ciocnit de un altul…

- Un avion F-16 din flota Forțelor Aeriene Romane, a inceput sa se dezintegreze, marți, in zbor, dupa ce a lansat o bomba de antrenament. MAPN a investit miliarde de euro in avioane F-16, iar acestea sunt un adevarat pericol atat pentru piloți, cat și pentru populație. Avioanele de tip F-16 ale Romaniei,…