- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si „prin momente grele”, fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri, potrivit Agerpres. „Practic, eu am condus negocierile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, in cadrul unei conferințe de presa pe 25 septembrie va avea loc congresul PNL in care va fi aleasa noua conducere a partidului. Pana in prezent doar Ludovic Orban și-a anunțat public candidatura la șefia PNL, in timp ce premierul Florin Cițu a evitat…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, in timp ce se afla la Stefanesti, in judetul Arges, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, ca romanii ar putea plati pentru vaccinarea impotriva COVID-19 „intr-un viitor oarecare”, mentionand ca se poate ajunge in situatia vaccinului…

- Europarlamentarul Traian Basescu a explicat, duminica seara, la Romania TV, ce inseamna decizia Cuții Europene de Justiție in legatura cu Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). "Certitudinea este una singura. SIIJ, inființata la nivelul PG, este considerata de CJUE care…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, se arata deranjat de faptul ca UDMR și-a permis sa emita puncte de vedere cu privire la desființarea SIIJ. El catalogheaza negocierile finale cu UDMR drept „nefericite”. El a spus ca UDMR a votat infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…

- Avem șanse mari sa ieșim din Mecanismul de Control și Verificare, a zis Ludovic Orban. Dar pentru asta trebuie sa facem pașii indicați de Comisia Europeana. Adica sa imbunatațim legile justiției, codurile penale și sa desființam Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Hopa, stai un pic!…