Stiri pe aceeasi tema

- ”Constantin Brancusi spunea: «una este sa vezi pana departe, alta este sa mergi pana departe». Ei bine, platforma Neptun Deep este de sase ori cat Coloana fara sfarsit si are toate sansele sa faca din Romania liderul Europei in productia de gaz natural”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei.…

- Asocierea Polaris M. Holding – Urban Grup Environment, operatorul de salubritate pentru zona 2 Mureș și-a inceput activitatea acum doua saptamani, timp in care a curațat deșeuri abandonate de cateva saptamani. Reprezentanții companiei susțin ca au gasit mai mult gunoi decat era estimat, motiv pentru…

- Hotel Continental Forum din Targu Mureș gazduiește miercuri, 28 iunie, ceremonia de Rotire a Colanului pentru Cluburile Rotary, Rotaract, Interact și Rotakids din județul Mureș. (Redacția) Post-ul LIVE: Rotirea Colanului la Cluburile Rotary, Rotaract, Interact și Rotakids din Mureș apare prima data…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș, Garnizoana Targu Mureș, cu sprijinul Primariei Municipiului Targu Mureș și al Consiliului Județean Mureș, organizeaza ceremonia militara dedicata sarbatoririi Zilei Drapelului Național. Transmisiune LIVE aici: Post-ul LIVE: Ziua Drapelului la Targu-Mures apare…

- Hotelul "Privo" din Targu Mureș gazduiește joi, 22 iunie, de la ora 12.30, Ceremonia "Rotary Club Targu Mureș Maris – 15 ani de activitate." Evenimentul este transmis live, pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi. (Redacția) Post-ul LIVE: Ceremonia "Rotary Club Targu Mureș Maris – 15 ani de activitate"…

- Reprezentanții Primariei Orașului Luduș au publicat, pe pagina de Facebook a instituției, programul Zilelor Orașului Luduș, eveniment care in acest an se va desfașura in perioada 1-4 iunie 2023. (Redacția) Post-ul Programul Zilelor Orașului Luduș 2023 apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu…

- Scoala Gimnaziala „Friedrich Schiller" in parteneriat cu scolile din Vilseck si Freihung, Germania, au organizat serbarea campeneasca „Maifest", in locația de pe strada Budiului Nr. 52, azi, 21 mai, de la ora 10.00. Vom reveni cu detalii. Post-ul FOTO: Serbarea campeneasca "Maifest" apare prima data…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu considera ca orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendata pana la rezolvarea solicitarilor sindicatelor, dar si a restantei majore privind reforma pensiilor speciale, pe care le considera prioritare. ”De cand am intrat la guvernare prioritatea noastra a fost…