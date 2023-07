Stiri pe aceeasi tema

- Clujul este considerat de mulți turiști capitala prețurilor nesimțite. Zilele acestea are loc Electric Castle, care aduna zeci de mii de iubitori de muzica electro. De la eveniment nu lipsește mancarea de tip street-food, iar oferta este variata. Celebrii mici de la Cocoșatu au ajuns și la Electric…

- Festivalul de la Bonțida a fost trecut prin ”sita” de polițiști și jandarmi, fiind mult mai puțini drogați fața de anii trecuți. Jandarmii, politistii și pompierii clujeni au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale (22 de amenzi in valoare totala de 41.395 lei și 30 de avertismente), din…

- O noua seara de neuitat la Electric Castle. Zeci de mii de oameni din toata lumea au animat domeniul castelului Banffy din Bonțida. Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost show-ul oferit de artistul american Iggy Pop.

- Vara este anotimpul perfect pentru distracție și Electric Castle este festivalul ideal unde poți face asta! Norocul vine la castel și Fortuna iți aduce cele mai cool zone de activare in festivalul de la Bonțida. In perioda 19-23 iulie, Norocul vine la castel pentru a 9-a ediție de Electric Castle. Muzica…

- Ziua de miercuri, 19 iulie, a adus debutul celei de-a 9-a ediții a Electric Castle, pentru cei peste 29.000 de spectatori sosiți, deja, la Bonțida, chiar și de la mii de km distanța. Prima zi a festivalului a insemnat redescoperirea domeniului Banffy, cu toate surprizele pregatite de organizatori și,…

- Lucian Ionescu, ofițerul de presa al celor de la Rapid, a reacționat printr-o ampla postare pe contul sau de Facebook, dupa ce Marius Șumudica facuse publica joi seara invitația primita din partea oficialului rapidist cu ocazia centenarului care va fi sarbatorit pe 25 iunie. ...

- Am inregistrat interviul cu o zi inainte sa implineasca 17 ani. O urmaresc de cand era mica și ma bucur ca fiecare an i-a adus un pas in plus spre performanța și ințelepciune nespecifica varstei. Bianca Badea studiaza baletul, ia premiu dupa premiu, este influencer și tocmai și-a lansat un business…

- In vestul țarii a existat pe vremuri un casino despre care se mai pomenește și astazi. Cazinoul din Pecica, pe care localnicii il numeau „Casina” si „Cafana”, a intrat in constiinta comunitatii insa, oarecum surprinzator, nu este vorba despre jocuri de noroc