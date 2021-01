VIDEO Liga 1: CSU Craiova, a șaptea remiză la rând (1-1 vs FC Argeș) CSU Craiova a înregistrat a șaptea remiza consecutiva în Liga 1, vineri, scor 1-1, împotriva echipei FC Arges, în etapa a 20-a din Liga 1.



CSU Craiova a deschis scorul prin Mamut ('64), în timp ce pentru FC Arges a înscris Malele '68.În urma acestui rezultat, formația pregatita de Corneliu Papura ocupa locul 3 (37 puncte), în timp ce trupa lui Mihai Ianovschi se afla pe poziția a 12-a (20 puncte).

Cele doua reușite:

*sursa video: Look TV











Au evoluat echipele:



CSU Craiova: Pigliacelli – St. Vladoiu,…

Sursa articol: hotnews.ro

