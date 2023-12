Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a facut o gafa marți seara in plenul Parlamentului, in timp ce iși susținea discursul la dezbaterile pe bugetul de stat pe 2024. Premierul a enumerat Coreea de nord printre partenerii strategici ai Romaniei. „Da, vrem creșterea investițiilor straine, dar cu Germania și cu partenerii noștri…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, si liderul AUR George Simion au avut o disputa vineri seara, la Digi 24. Ciolacu l-a intrebat pe liderul AUR cat timp va mai spune neadevaruri despre el si familia sa si l-a avertizat ca s-ar putea decide la randul sau sa spuna adevaruri care il vizeaza, in replica,…

- Dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD) și liderul AUR, George Simion, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a venit, marți, in plen, purtand un tricou inscripționat cu „Stop violentei impotriva femeilor”, numele campaniei carei i s-au…

- In timp ce președintele Klaus Iohannis se afla in turneu in Africa și merge in vizita in Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), premierul Marcel Ciolacu participa, miercuri, la poligonul de trageri din Capu Midia, din județul Constanța. Potrivit anunțului facut de Guvern, exercițiul militar,…

- Liderii coalitiei de guvernare se vor reuni joi, intr-o sedinta de lucru, pentru o prima proiectie a bugetului de stat pentru anul viitor. „Astazi, va fi prima sedinta de coalitie, impreuna cu domnul ministru al Finantelor, cu tema bugetului pe anul 2024”, a informat premierul Marcel Ciolacu, la inceputul…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose ar putea fi desemnat managerul de campanie al PSD in anul electoral 2024, propunerea apartinandu-i presedintelui PSD, Marcel Ciolacu. ”Nu sunt oficial desemnat, este propunerea pe care a facut-o domnul Ciolacu. Eu sunt de acord, imi asum daca e. Trebuie si validata…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, considera ca presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se afla de cateva luni in campanie pentru alegerile prezidentiale. Rares Bogdan a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca premierul Marcel Ciolacu…

- Anul urmator va fi unul decisiv pentru omenire. Patru dintre cele mai mari puteri de pe glob au alegeri cruciale, iar rezultatele vor decide insași existența lumii, așa cum o cunoaștem, arata o analiza realizata de Ana Maria Roman, realizator News Hour with CNN, Antena 3. Rusia iși alege președintele…