- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca un eventual risc mai ridicat de extindere a pandemiei in Romania este legat de diaspora "destul de importanta" si de transmiterea locala accentuata din anumite focare.Ministrul s-a referit, marti seara, la faptul ca publicatia Forbes a plasat Romania…

- Epidemia de coronavirus din Franta a ucis peste 6.500 de persoane, dintre care 5.091 in spitale si cel putin 1.416 in camine de batrani si alte unitati de asistenta medicala si sociala, potrivit unui ultim bilant oficial comunicat vineri, relateaza AFP, scrie Agerpres .In ultimele 24 de ore, au fost…

- Traian Basescu susține ca Romania a pierdut lupta cu epidemia de coronavirus. „Nu, nu retractez nimic! Noi am pierdut batalia cu epidemia. Puteam sa o avem mult mai bine controlata pentru ca am avut șansa uriașa ca intai sa se intample in Italia și in Spania. La noi a venit importata epidemia și puteam…

- Romania ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, spune secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatații, Nelu Tataru, care a anunțat ca autoritațile se pregatesc pentru mai multe scenarii."Si noi avem studiile noastre, preconizarile noastre. Ne gandim si…

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…