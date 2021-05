Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal UTA, Laszlo Balint, si-a prelungit contractul scadent in aceasta vara pana la finalul sezonului 2021-2022, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, conducatorul gruparii aradene, Alexandru Meszar. "Unul dintre principiile noastre a fost continuitatea,…

- Legendarul fotbalist spaniol, Andres Iniesta, nu se gandește la retragere chiar daca a implinit 37 de ani. Ibericul și-a prelungit contractul cu Vissel Kobe, formație pentru care evolueaza din 2018, dupa ce s-a desparțit de Barcelona.

- Antrenorul Erik ten Hag si-a prelungit contractul cu echipa fanion a fotbalului olandez, Ajax Amsterdam, pana in 2023, a anuntat gruparea "lancierilor" intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, informeaza AFP. Ten Hag, in varsta de 51 ani, este antrenor principal la Ajax incepand…

- Portarul costarican Keylor Navas si-a prelungit cu un an contractul cu Paris Saint-Germain, de care este legat acum pana in 2024, a anuntat luni campioana din Ligue 1, citata de France Football. Aproape ireprosabil in actuala stagiune la PSG, Keylor Navas, care va implini 35 de ani in decembrie, este…

- Fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovici a declarat, dupa ce si-a prelungit cu un sezon contractul cu AC Milan, ca daca ar putea ramane pe viata la gruparea italiana ar face acest lucru, potrivit news.ro. “Sunt foarte fericit. Am asteptat aceasta zi si acum mai am un an, ceea ce este foarte…

- Jucatorul Radu Dragusin a declarat, miercuri, ca toti colegii sai de la Juventus Torino i-au spus mereu sa fiu umil, modest, ca o sa vina si timpul sau. "Sunt foarte fericit, familia a fost mandra de mine. Colegii imi spun mereu sa fiu umil, modest, ca o sa vina si timpul meu. Am avut emotii…

- Portarul Florin Nita si-a prelungit, marti, contractul cu echipa Sparta Parga pana in vara anului 2023, a anuntat clubul ceh, potrivit news.ro. "Din iarna anului 2018, cand a intrat prima data in vestiarul Spartei, Florin Nita ne-a salvat de multe ori pielea cu interventii importante in meciuri…

- Mijlocasul Gabriel Vasvari si-a prelungit contractul cu Sepsi, a anuntat, miercuri, gruparea din Sfantu Gheorghe. Jucatorul de 34 de ani va face parte din lotul covasnenilor si in sezonul 2021/2022, potrivit news.ro.