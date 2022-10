Un nou moment halucinant a avut loc la televiziunile rusești, Ucraina fiind acuzata intr-o emisiune ca are „deja” o bomba nucleara pe care se pregatește sa o detoneze pentru a justifica intrarea Statelor Unite in razboi. „Exista deja o incarcatura termonucleara in Nikolaev care va fi desemnata pentru a fi folosita intr-o provocare”, afirma unul dintre invitații in emisiunea „Locul de intalnire” de la televiziunea NTV. Deși mai puțin cunoscuta comparativ cu Rossiya-1 sau Pervii Kanal, NTV este una dintre cele mai importante televiziuni din Rusia, fiind deținuta de Gazprom Media, divizia de mass-media…