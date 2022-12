Administratorii paginii de Facebook Piatra Craiului au surprins o secventa simpatica din viata mistretilor. La sfarsit de an, ei au postat un video in care o turma de porcusori mistreti si mama lor se balacesc intr-o baltoaca cu apa si noroi. "Asa a fost sezonul estival 2022 in Parcul National Piatra Craiului. La plaja cu copiii.", este scris pe Facebook Piatra Craiului