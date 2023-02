VIDEO. La două sâptămâni după dezastru, Turcia este zguduită de un nou cutremur Un seism cu magnitudinea 5,2 a lovit provincia anatoliana Nigde din Turcia, conform unui anunt facut sambata de centrul de monitorizare seismica Kandilli, transmite DPA, potrivit Agerpres. Epicentrul seismului a fost localizat in districtul Bor, la aproximativ 350 de kilometri vest de regiunea de la granita turco-siriana ce a fost devastata recent de un seism […] The post VIDEO. La doua saptamani dupa dezastru, Turcia este zguduita de un nou cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a decis duminica, in cea de-a 14-a zi dupa seismul din 6 februarie, sa opreasca operatiunile de cautare a supravietuitorilor, mai putin in cele mai afectate doua provincii ale tarii, Kahramanmaras si Hatay, a anuntat Agentia guvernamentala pentru managementul dezastrelor si situatiilor de urgenta…

- Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici si asistenti SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orasului Antakia, unde a inceput sa construiasca baza de operatii…

- Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgența (AFAD) din Turcia a cerut ajutor comunitații internaționale, dupa ce sudul țarii a fost lovit de cutremurul devastator. AFAD a transmis intr-un comunicat de presa ca are nevoie de ajutor internațional „pentru cautari și salvare”. Crucea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, luni dimineata, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria, fiind urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in…