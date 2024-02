Stiri pe aceeasi tema

- Montarea icoanei Pantocrator in turla principala a Catedralei Nationale a inceput luni, dupa ce realizarea mozaicului, la care au fost folosite 2.400 de kilograme de piese, a durat mai bine de jumatate de an.

- Prețul de cumparare al gazelor naturale de la Gazprom de catre Moldova in februarie va fi de 354,34 dolari pe mia de metri cubi, a declarat Vadim Ceban, președintele Consiliului de administrație al Moldovagaz, pe canalul sau Telegram, scrie interfax.com.„In luna februarie, prețul de achiziție al…

- Avize date dupa lucrari, privați care au executat lucrari fara autorizație, contracte fictive și multe altele. Totul, pentru a monta 10 limitatoare de viteza pe o strada de doar 800 de metri, unde, culmea, Poliția Rutiera a respins in repetate randuri aceasta soluție. Este vorba despre strada Nordului,…

- Mark Zuckerberg are un complex top secret in Hawaii, echipat cu o trapa de evacuare, uși oarbe și buncar subteran, potrivit Wired . In urma unei investigații efectuate de Wired, au fost dezvaluite acum detalii despre masiva și misterioasa proprietate a insulei lui Mark Zuckerberg. Investigația aprofundata…

- Bradul de Craciun, avand inalțimea de 21 de metri, a ajuns in Bacau. Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a facut anunțul, evidențiind efortul susținut al echipei sale in a aduce acest simbol festiv in oraș. Cu o inalțime care ii confera statutul de unul dintre cei mai impunatori brazi de Craciun…

- In aceste momente se afla in plina desfașurare montarea bradului de peste 18 metri, in Targul de Craciun din Alba Iulia. Bradul, natural și impunator, va fi in centrul atenției, iar casuțele ce vor gazdui suveniruri și bunatați au ajuns in cursul zilei de azi, pregatite sa ofere o experiența de neuitat…