Stiri pe aceeasi tema

- Ava (Jessica Chastain) este un mercenar extrem de cautat care lucreaza pentru o organizație de operațiuni clandestine. Ava strabate tot globul pentru a-și gasi și anihila țintele, intotdeauna personaje extrem de influente. Cariera ei ia o turnura dramatica in momentul cand o misiune da greș din cauza…

- Zilnic, zeci de vieti sunt curmate de virusul care anul acesta a intristat intreaga lumea. Printre cei care nu au mai putut lupta cu boala si cu complicatiile acesteia s-a numarat si colonelul (r) Adrian Apostol, fost sef al Biroului de Investigatii Criminale de la Politia Municipiului Focsani si consilier…

- „De Craciun, din suflet pentru copii” Astazi, 24 decembrie, a.c. jandarmii vranceni si-au insusit rolul de Mos Craciun pentru 20 de copii din localitațile Campuri și Milcovul a caror familii au dificultați financiare deosebite. Viata acestor copii este foarte grea, in special a celor din Campuri care…

- ECHIPA BUCURIEI IȘI CONTINUA ”MISIUNILE” O casa plina de galagia copiilor este o casa sanatoasa Echipa bucuriei, formata astazi din polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești, a ajuns pe ulița unei comune vrancene, acolo unde aveam sa aflam ca doi tineri și-au ridicat, singuri, in timp, o casuța,…

- Nu aprindeți focul cu benzina! Un incendiu major a cuprins astazi, 09 decembrie, o locuința din comuna Varteșcoiu, dupa ce un copil, in varsta de 13 ani, a incercat sa aprinda focul in centrala de incalzire cu benzina. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112 in jurul orei…

- Anna Kendrick și Justin Timberlake iși imprumuta din nou vocile pentru continuarea marelui succes internațional din 2016, Trolii, intr-o aventura cu totul speciala – TROLII DESCOPERA LUMEA. De data aceasta, trolii vor ajunge acolo unde nimeni din universul lor nu a ajuns vreodata! Poppy (Kendrick) și…

- Președintele interimar al PSD Vrancea, Nicușor Halici, candidat la Camera Deputaților la alegerile parlamentare care vor avea loc duminica, a susținut in aceasta seara o conferința de presa in care a transmis urmatoarele: „PSD este singura alternativa la nenorocirea guvernarii de dreapta – PNL-USR.…

- SUNTEM ECHIPA, PENTRU VIAȚA! Sangele inseamna viața, iar noi toți putem da viața, in special acum, cand este și mai multa nevoie de ajutor. Polițiștii vranceni, ca și restul oamenilor, sunt alaturi de cetațenii aflați in nevoie, astfel ca s-au mobilizat, din nou și au donat sange. Demersul polițiștilor,…