Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (30 de ani) a inscris pentru prima data in acest an in tricoul lui Wuhan Three Towns. Mijlocașul roman a deschis scorul in victoria cu Henan Songshan Longmen, 4-2. Sezonul trecut, Nicolae Stanciu a fost piesa instrumentala in formația cu care Wuhan Three Towns a cucerit titlul in China.…

- Al Ittihad, campioana Arabiei Saudite, a inceput negocierile cu Fabinho (29 de ani), mijlocașul lui Liverpool. Dupa ce i-a adus pe Karim Benzema și N'Golo Kante, Al Ittihad vrea sa continue campania impresionanta de transferuri. A inceput discuțiile cu Fabinho și incearca sa-l convinga pe brazilian…

- Fostul mare fotbalist francez Zinedine Zidane (51 de ani) spune ca atacantul Karim Benzema (35 de ani), plecat in aceasta vara de la Real Madrid in Arabia Saudita, la Al Ittihad, este singurul jucator care il face „sa sara din fotoliu”. Cei doi au colaborat la Real Madrid, acolo unde Zizou a fost antrenor…

- Trofeul Balonul de Aur 2023, rezervat celui mai bun fotbalist al sezonului la nivel mondial, va fi atribui in data de 30 octombrie, cu ocazia unei gale care va avea loc la Paris. Numele candidatilor la diferite categorii – cei mai buni jucatori din lume la masculin si feminin, premiul Kopa, rezervat…

- Real Madrid pare hotarata sa iși asigure serviciile englezului Harry Kane, golgheterul all time al lui Tottenham, dupa transferul lui Karim Benzema la echipa saudita Al-Ittihad, conform mai multor surse din presa britanica și spaniola.

- Fostul mare fundaș al lui Real Madrid, Sergio Ramos (37 de ani), il sfatuiește pe Harry Kane (29 de ani), atacantul lui Tottenham, sa nu refuze oferta venita din partea gruparii spaniole. Odata cu plecarea lui Karim Benzema in Arabia Saudita, la Al Ittihad, Real Madrid a ramas fara un varf de mare…

- Nacho Fernandez (33 de ani) va fi noul capitan al lui Real Madrid din sezonul viitor, dupa ce Karim Benzema a plecat la Al Ittihad. Nacho ar fi trebuit sa ramana liber de contract in iulie și ar fi inceput negocierile cu Inter, insa Real Madrid i-a oferit prelungirea pe inca un an. Mai mult, fundașul…

- Real Madrid il vrea pe atacantul lui Chelsea, Kai Havertz (23 de ani), in cazul in care Karim Benzema (35 de ani) pleaca la Al-Ittihad, care i-a propus 400 de milioane de euro pentru doi ani de contract. Real Madrid iși continua ofensiva pe piața transferurilor. Dupa mijlocașul Jude Bellingham, ca și…