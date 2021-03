Justin Bieber va lansa vineri cel de-al saselea sau album de studio, "Justice", un material discografic neasteptat pe care artistul canadian l-a pregatit in tacere in timpul pandemiei si care va vedea lumina zilei la un an dupa precedentul sau LP, "Changes" (2020), relateaza EFE.



Despre noile sale cantece, Bieber a marturisit ca "in aceste vremuri in care planeta noastra sufera atat de mult, omenirea are nevoie de vindecare dar si de dreptate", de unde si titlul noului sau album al carui scop, insista el, "este de a oferi alinare (...) de a conecta oamenii pentru a se simti mai putin…