VIDEO Jucătorii de la FCSB, antrenament online! S-au ținut de glume la final: „Drob aveți?” Jucatorii de la FCSB nu au putut sa intre in cantonament, așa cum voiau, dar continua se antreneze din greu, fiecare in casa lui. Fiecare fotbalist de la FCSB sta in izolare, dar continua sa traga tare pentru a se menține in forma. Sub privirile antrenorului Bogdan Argeș Vintila și ale preparatorului fizic, steliștii au susținut o sesiune de antrenament online. Dupa ce au muncit din greu, jucatorii de la FCSB au avut timp și de glume. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

