- Jill Biden, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, a ajuns in țara noastra, in jurul orei 17:00. Aceasta urmeaza sa ii viziteze pe militarii americani de la Baza din Constanța, Mihail Kogalniceanu, iar in cursul zilei de maine va ajunge și la Bucuresti, unde va avea o intalnire importanta cu profesorii…

