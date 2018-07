Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Jean de la Craiova au parte de adevarate aventuri in cel mai nou sezon al reality show-ului ”Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Marin”, a carui prima ediție va fi difuzata duminica, luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Președintele celor de la U Craiova, Marcel Popescu, spune ca oltenii sunt dispuși sa vanda o vedeta, dar numai dupa preliminariile Europa League. Oltenii nu se mulțumesc doar cu participarea in preliminariile Europa League. "Asta e ca și cum avem dreptul sa dam la facultate, nu-i o performanța. ...

- A trecut mai bine de un an de cand v-am prezentat cazul lui Gabriel Marian Giambasu, baietelul din Craiova bolnav de epilepsie siptomatica, paralizie cerebrala – tetrapareza spastica, intarziere mintala si microcefalie care, din prima zi de viata, a fost crescut de bunica paterna. Un an in care, pentru…

- U Craiova e prima echipa care pune deja in vanzare abonamente pentru sezonul viitor. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al oltenilor, startul vanzarii abonamentelor urmand sa aiba loc miercuri. Tot maine va avea loc și o conferința de presa in care oficialii vor oferi mai multe detalii despre abonamente.…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca sansele la titlu au devenit 55 la 45 la suta pentru CFR Cluj, dupa victoria echipei FCSB in meciul cu CSU Craiova. Becali a afirmat ca antrenorul Nicolae Dica va ramane pe banca FCSB si daca nu va castiga campionatul. In schimb, atacantul Denis Alibec va parasi FCSB.…

- Cristi Ganea (25 de ani) va juca vineri pentru Viitorul ultimul meci in fața propriilor suporteri contra lui Poli Iași. Fundașul stanga, care poate juca și ca mijlocaș, a semnat la inceputul acestui an un contract valabil pe 3 ani cu ibericii de la Athletic Bilbao, iar in vara va lua drumul Spaniei.…

- Bogdan Dumitrescu, politistul impuscat in cap de propria iubita, a murit duminica noaptea, intr-un spital din Craiova, la trei luni de la incident. In urma lui au ramas doi copii orfani de tata si o suferinta fara margini. Fosta sa sotie ese profund indurerata.

- O sursa excelenta de vitamine și minerale pentru organismul uman este, fara doar și poate, fructul de kiwi. Cu miezul verde, carnos și acrișor, acest fruct delicios, ce-și are originile in Asia, este recunoscut pentru conținutul bogat in vitamina C, dar și pentru proprietațile de a regla tensiunea arteriala,…