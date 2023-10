Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceasta ocazie speciala, jandarmii montani vranceni alaturi de elevii care desfașoara stagiul de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și angajați ai primariei comunei Soveja, au organizat o acțiune de ecologizare in cadrul campaniei „Munții nu sunt de gunoaie! Hai sa le…

- Astazi, 5 octombrie, se sarbatorește Ziua Jandarmeriei Montane, turiștii sunt invitați sa curețe impreuna cu jandarmii, munții de gunoaie! The post Astazi, 5 octombrie, se sarbatorește Ziua Jandarmeriei Montane, turiștii sunt invitați sa curețe impreuna cu jandarmii, munții de gunoaie! first appeared…

- Cabanierii din Ranca sunt terorizați de urșii relocați de pe Valea Prahovei. Animalele au fost aduse in ultimii ani. Sapte urși au fost relocați in zona montana a Gorjului, din alte județe. Urșii intra in locuințe și iau mancare. Produc și multe pagube. In ultima luna, jandarmii au primit apeluri din…

- Jandarmii gorjeni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile cultural artistice, religioase și sportive din acest weekend care sunt organizate in județul Gorj pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța al participanților. Jandarmii vor fi prezenți la urmatoarele evenimente: -in…

- FOTO: Luptatorii antitero din cadrul Jandarmeriei Alba, LOCUL I la Olimpiada echipelor de intervenție antiterorista Jandarmii din Grupa Antiterorista și Acțiuni Speciale din cadrul Jandarmeriei Alba s-au clasat pe locul I la Olimpiada echipelor de intervenție antiterorista. Cei mai buni militari ai…

- Mai mulți saci cu deșeuri au fost gasiți ingropați in pamant in zona din centrul stațiunii montane Ranca, din județul Gorj, in urma unei acțiuni de ecologizare care s-a desfașurat in urma cu cateva zile

- La solicitarea procurorului de caz, efectivele de jandarmi efectueaza cercetari in apropierea statiei GPL si pana la 400 500 metri in jurul acesteia.Jandarmii efectueaza, joi, cautari pentru a identifica resturi ale cisternei care a sarit in aer la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita,…

- Jandarmii efectueaza, joi, cautari pentru a identifica resturi ale cisternei care a sarit in aer la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Ana-Maria Burchi, la solicitarea procurorului de caz, efectivele…