Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din San Francisco a anunțat luni noaptea ca investigheaza un jaf temerar ce a avut loc la un magazin de lux din centrul orașului, relateaza Fox News . KTVU a relatat ca incidentul a avut loc in apropierea orei de inchidere a magazinului Neiman Marcus și ca hoții au spart vitrinele din care…

- Un accident grav a avut loc cu puțin timp in urma in apropiere de satul Gornoe, din cadrul comunei Micauți, raionul Strașeni.La fața locului de afla ambulanța și oamenii legii.La moment nu se cunoaște daca cineva a decedat și care este cauza producerii accidentului.

- Poliția greaca a recuperat o opera de arta a lui Pablo Picasso și alta a pictorului olandez Piet Mondrian, ambele furate de la Galeria Naționala a Greciei in 2012, potrivit Reuters și BBC . Tabloul lui Picasso a fost gasit ascuns la periferia orașului Atena. In urma cu 9 ani, hoții au patruns in Galeria…

- O teorie sugerata de un fost oficial al Casei Albe, demis de administratia Trump, pe un site obscur de dreapta, Revolver, cum ca FBI ar fi orchestrat insurectia de la Capitoliu din 6 ianuarie a fost preluata de Fox News si a ajuns subiect de dezbatere in Congresul American.

- Hotii au furat circa 900 de kilograme de cirese dintr-o livada din orasul german Freiburg (sud-vest). Politia a estimat pagubele la peste 5.000 de euro (6.090 de dolari), potrivit informatiilor date publicitatii marti. Anchetatorii cred ca este vorba de mai multi hoti cu cunostinte agricole, care au…

- Oamenii legii au mers imediat la locul incidentului și au descoperit o bila metalica langa mijlocul de transport in comun. A fost demarata o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate.Incidentul vine in contextul in care la jumatatea lunii martie o femeie a sunat la 112 și a reclamat ca…

- Centrul de testare de la aeroport s-a deschis din 1 aprilie și va funcționa doi ani, non-stop. In prima parte a zilei, cozile au fost mai mari dupa ce pasagerii au aflat ca au nevoie de un centru antigen, nu PCR, așa cum aveau pregatit.Un test PCR facut intre orele 08:00 și 20:00 costa 350 de lei, iar…

- Politisti americani au ucis sâmbata la Hollywood un barbat îmbracat cu o vesta antiglont ce a lovit o masina a politiei în timp ce circula cu vehiculul sau în marsarier, a anuntat politia din Los Angeles, informeaza duminica Agerpres.Politistii erau în curs de a…