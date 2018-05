Stiri pe aceeasi tema

- Roman Abramovich va trebui sa demonstreze ca averea sa este facuta cinstit, dupa ce Marea Britanie a lansat un razboi impotriva oligarhilor și a inasprit procedura de obținere a vizei. Miliardarul rus, care deține și clubul de fotbal Chelsea, are interdicție de a mai intra in Marea Britanie pana cand…

- Serviciul militar de informații al Rusiei ii spiona pe Serghei Skripal și pe fiica lui, Iulia, cu cel puțin cinci ani inainte de atacul cu agentul neurotoxic, in luna martie, a spus consilierul pe securitate naționala al premierului Marii Britanii, relateaza Reuters.

- Yulia Skripal, care a fost otravita alaturi de tatal ei, Serghei Skripal, un fost spion rus, a declarat ca nu va accepta ajutorul oferit de ambasada Rusiei la Londra, conform unui comunicat publicat de politia metropolitana, scrie The Guardian.In comunicatul publicat miercuri, ea sustine ca…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

- [ “Este actiune de rutina pentru Forta de Frontiera sa efectueze perchezitii la bordul unor avioane, pentru a proteja Marea Britanie de crima organizata si de cei care incearca sa introduca in tara substante toxice cum ar fi drogurile si arme. Odata ce aceste verificari au fost efectuate, avionul a…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…