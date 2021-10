Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Grecia a arestat luni un presupus militant de extrema dreapta dupa o serie de atacuri impotriva unor manifestanti antifascisti si de stanga, potrivit agerpres.ro. Barbatul, in varsta de 30 de ani, mai fusese arestat in iulie in timpul unor confruntari in marja unei manifestatii…

- Poliția a dat 42 de amenzi in urma protestelor de sambata, fața de restricțiile anti-COVID. Ministrul de interne, Lucian Bode, a spus ca protestul a fost pașnic, deși printre manifestanți se aflau și grupuri care indemnau la violențe și au atacat forțele de ordine cu apa și alte obiecte, conform Digi24.…

- Site-ul Daily Stormer pledeaza pentru puritatea rasei albe, afișeaza teorii conspirative pline de ura impotriva persoanelor de culoare, evreilor și femeilor. De asemenea, a facut din fondatorul sau, Andrew Anglin, un milionar. Anglin a folosit o rețea mondiala de susținatori pentru a prelua cel puțin…

- Poliția din nordul Greciei a arestat șase persoane și a reținut cel puțin 59 de persoane in urma ciocnirilor care a avut loc intr-un liceu din Salonic. Polițiștii au tras cu gaze lacrimogene dupa ce tineri neo-naziști au inceput sa arunce cu pietre și cocktailuri Molotov asupra lor. Tinerii au intrat…

- Doi din cei sase palestinieni care au evadat dintr-o inchisoare israeliana la inceputul acestei saptamani au fost capturati vineri seara in nordul Israelului, a informat politia intr-un comunicat, noteaza agentia France Presse. "Politistii din zona de nord au capturat cu putin timp in urma…

- Mii de oameni au protestat, sambata, la Berlin, fata de strategia guvernului german in lupta cu coronavirusul si restrictiile din pandemie, relateaza dpa, informeaza News.ro. Dupa ce mai multe manifestatii planificate de protestatari au fost interzise de autoritati in virtutea restrictiilor,…

- Fortele israeliene au fost implicate, in Cisiordania, intr-un schimb de focuri de arma cu palestinieni inarmati, a anuntat politia israeliana, in timp ce un oficial local palestinian a afirmat ca cel putin patru palestinieni au fost ucisi, informeaza Reuters. Incidentul s-a produs in orasul Jenin,…