Incendiile puternice din Sardinia nu pot fi ținute sub control, iar Italia cere ajutorul țarilor vecine. Focul devasteaza o parte a insulei Sardinia. Peste 1200 de persoane au fost evacuate din casele lor. "Este o catastrofa fara precedent", a declarat, guvernatorul insulei, Christian Solinas. Aproximativ 1.200 de persoane au fost evacuate din casele lor, inclusiv […]