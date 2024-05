Descoperirea unei sarcini poate fi un moment plin de emoție și incertitudine. Daca te intrebi daca ești sau nu insarcinata, citește in continuare pentru a ințelege mai bine care sunt primele semne ale sarcinii și cum le poți diferenția de simptomele menstruației! Vei afla și cand este momentul propice pentru a face un test de […] The post (P) Semne de sarcina la scurt timp dupa concepție appeared first on Antena Sport . Articolul (P) Semne de sarcina la scurt timp dupa concepție apare prima data in Money.ro .