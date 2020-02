Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (22 de ani) a fost prezentat azi de Parma, noua sa formație. Dupa accidentarea portarului Luigi Sepe, Parma avea nevoie urgenta de un portar și a decis sa-l imprumute pe Ionuț Radu, care a ajuns rezerva la Genoa. Radu va fi la Parma pana pe 30 iunie 2020 și va purta numarul 92. Radu a fost…

- GENOA - AS ROMA 1-3 // Portarul Mattia Perrin, 27 de ani, preferatul antrenorului Davide Nicola, a luat nota 4,5 in Gazzetta dello Sport, fiind cel mai slab de pe teren. „Schimbarile antrenorului ar fi doborat si un elefant”, acuza cotidianul roz. Ionut Radu (22 de ani) a privit de pe margine al treilea…

- Agentul lui Ionuț Radu, Oscar Damiani, a discutat azi, la Milano, despre viitorul portarului roman: ”Avem multe oferte din Italia și din strainatate, dar Inter nu vrea sa-l vanda”. Impresarii lui Ionuț Radu au facut azi o noua vizita la sediul lui Inter și au discutat despre viitorul portarului roman,…

- Spal a obținut, sâmbata, a treia victorie în actuala ediție de Serie A, dupa ce s-a impus în deplasarea de la Torino, scor 2-1. În urma acestui succes, Spal a urcat pe locul 19 și le-a cedat ultima poziție din clasament celor de la Genoa, echipa la care evolueaza portarul Ionuț…

- Dorin Arcanu, fostul portar al Craiovei și al Oțelului, e parintele spiritual al internaționalului de la Genoa, pe care l-a șlefuit la loturile naționale de juniori și l-a ajutat sa plece devreme in Italia, punctand acum ca „are tot ce-i trebuie pentru a fi in topul mondial”. - Domnule Arcanu, sunt…