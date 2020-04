Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis atrage atenția asupra deficitului bugetar generat de criza COVID-19: Vom avea o situatie complicata a bugetului. Este nevoie de bani mai multi la sanatate publica Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze…

- Iohannis atrage atenția asupora deficitului bugetar generat de criza COVID-19: Vom avea o situatie complicata a bugetului. Este nevoie de bani mai multi la sanatate publica Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze veniturile, care sunt in scadere, dar și cheltuielile, care sunt in creștere, in contextul in care va exista o "situatie complicata" a bugetului, si sa nu se limiteze la o simpla rectificare…

- "Prin aceasta epidemie, avem o criza care nu este, din pacate, doar o criza de sanatate publica, ci este o criza care afecteaza intreaga economie, care va afecta bugetul. Va fi nevoie sa se declare o creștere, probabil semnificativa, a deficitului bugetar. Este nevoie de bani mai mulți, pe de alta parte,…

- Radu Burnete, director executiv al Confederatiei Patronale Concordia, explica, intr-un interviu pentru Libertatea, care sunt industriile cel mai greu afectate de criza coronavirus și ce masuri ar trebui sa ia Guvernul ca angajații din mediul privat sa poata supraviețui in aceasta perioada dificila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat miercuri masurile compensatorii pentru cei loviti de criza economica. "Am convenit doua masuri cu ministrii si premierul Orban. Se contureaza o rectificare bugetara pentru a aloca mai multi bani pentru Sanatate. Este nevoie de masuri speciale in vremuri speciale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania nu este acolo unde ne dorim sa fie, iar starea economiei inainte de criza nu era niciun secret pentru nimeni, insa Guvernul va veni cu un nou pachet de masuri pentru a ajuta intreprinzatorii si angajatii sa treaca de aceasta perioada.

- Ziarul Unirea Deși Legea bugetului de stat pentru 2020 a fost promulgata, Asociația Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in privința sumelor destinate proiectelor Deși Legea bugetului de stat pentru 2020 a fost promulgata, Asociația Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in privința sumelor…