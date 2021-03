Stiri pe aceeasi tema

- Carantinarea Capitalei nu este o solutie, dar este nevoie sa se ia restrictii suplimentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Pentru Bucuresti este nevoie sa se ia restrictii suplimentare", a spus seful statului. El a subliniat ca trebuie eliminate aglomerarile. Presedintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind rechemarea mai multor ambasadori romani, intre care se numara George Maior - ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii si Emil Hurezeanu - ambasadorul Romaniei in Germania. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, vineri seara, dupa adoptarea de catre Executiv a proiectului bugetului de stat pe anul 2021, ca actul normativ ar urma sa ajunga in acest weekend in Parlament, dupa care Birourile permanente reunite trebuie sa stabileasca un calendar de adoptare. …

- Campania de vaccinare anti-COVID merge foarte bine, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Suntem, in continuare, in topul european la toti parametrii si vom avea, in zilele acestea, deja persoana numarul un milion care va fi vaccinata. Ritmul creste de la o saptamana…

- Bucuresti, 11 feb /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea va avea loc la ora 14,00. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022. "Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide in format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor. "In unanimitate am decis urmatoarele lucruri: incepand de luni, majoritatea copiilor merg fizic la scoala", a spus seful statului la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, de la ora 14,00, o sedinta de lucru, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Citu si ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul reuniunii se va discuta despre stadiul constructiei bugetului de stat…