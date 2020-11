Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca organizarea unui targ de Craciun in plina pandemie este „imposibila si inoportuna". „Dupa parerea mea, organizarea unui targ de Craciun in plina pandemie, cand avem totusi inca aproape 10.000 de cazuri noi in fiecare zi, mi…

- Fara petreceri de Craciun si alte evenimente de socializare, pe tot parcursul iernii. Acesta este anuntul cancelarului german, Angela Merkel, care spera la o scadere a numarului de cazuri de infectari cu...

- In timp ce in toata Europa, targurile de iarna sunt anulate, primaria și organizatorii anunța ca Sibiul va organiza și in acest an Targul de Craciun, in ciuda creșterii rapide a numarului de infectari. Autoritațile din mari orașe ale Europei – Strasbourg, Paris, Bordeaux, Koln, Freiburg au anunțat ca…

- Tradiționalul Targ de Craciun din Sibiu, care anual atrage zeci de mii de vizitatori, va avea loc și in acest an, chiar daca rata de infectare cu COVID-19 a ajuns in municipiu la 3.74 la mia de locuitori. Potrivit reporterilor de la oradesibiu.ro evenimentul ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in perioada…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa, miercuri, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Acesta și-a inceput conferința de presa vorbind despre alegerile parlamentare. Principalele declarații (in actualizare): Maine va fi ultima zi in care se pot depune candidaturile la parlamentare.…

- "La Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea se afla inregistrat dosarul cu nr. 4160/P/2020 in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunea de zadarnicerea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 C.pen., constand in aceea ca in data de 10.10.2020, intre orele 20.30-21.30, numitul X…