Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca a reusit, alaturi de omologul sau polonez, Andrzej Duda, sa produca "o schimbare de atitudine in NATO fata de flancul estic". "Incepand de la Summitul din 2016, ne-am implicat foarte mult si eu si domnul presedintele Duda pentru a produce o…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. Primirea cu onoruri militare a avut loc pe platoul de ceremonii. Din delegatia sefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita președintelui Poloniei are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la incheierea Conventiei de Alianta Defensiva intre…

- Noua lideri din flancul estic al NATO au convorbiri gazduite de K. Iohannis Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Noua lideri europeni din flancul estic al NATO au luni convorbiri gazduite de președintele Iohannis, în contextul evoluțiilor îngrijoratoare de securitate din regiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Summitul privind problematica sociala care are loc la Porto, in Portugalia, ca sistemele de educatie din statele Uniunii Europene trebuie sa fie mai interconectate cu piata muncii si a subliniat necesitatea flexilibitatii astfel incat europenii sa poata…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, lunea viitoare, impreuna cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, Summitul Formatului Bucuresti (B9), a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, evenimentul este organizat la initiativa presedintelui Iohannis si se va desfasura…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca Romania solicita o ‘atentie sporita’ a NATO pe zona Marii Negre, mentionand ca nevoie de o colaborare NATO si europeana, de ‘o atentie sporita a tuturor pentru Flancul Estic’. ‘Aceste chestiuni exista in toata Europa. Ne preocupa pe toti, dar pentru noi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca Romania solicita o "atentie sporita" a NATO pe zona Marii Negre, mentionand ca nevoie de o colaborare NATO si europeana, de "o atentie sporita a tuturor pentru Flancul Estic". "Aceste chestiuni exista in toata Europa. Ne preocupa pe toti,…