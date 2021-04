Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, in noaptea de Inviere, restrictiile de circulatie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 se ridica, subliniind ca autoritatile nu se amesteca in felul in care vor fi organizate slujbele. ‘Ne pregatim cu totii de marea sarbatoare a Invierii Domnului…

- Președintele Klaus Iohannis a amintit inca o data faptul ca in Noaptea de Inviere se ridica restricțiile pentru ca enoriașii sa poata merge la biserica. Citește și Biserica Ortodoxa Romana prezinta ghidul credincioșilor. Ce reguli trebuie respectate la slujbele de Florii, Denii, Inviere și Paște „Ne…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu vor fi restrictii suplimentare in noaptea de Inviere, dimpotriva vor fi mai putine, avand in vedere ca restrictiile de circulatie in acea noapte vor fi ridicate pentru ca oamenii sa poata participa la slujbele de Paste. Seful statului a adaugat ca hotararea…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca vor fi mai puține restricții in noaptea de Inviere, pentru ca romani sa poata merge la biserica sa ia lumina. Nu va fi nevoie nici sa completeze o declarație pe propria raspundere, iar slujbele se vor desfașura dupa datina, a adaugat el.

- Klaus Iohannis a facut declaratii miercuri, dupa ce a efectuat o vizita oficiala la centrul mobil de vaccinare din comuna Afumați din judetul Ilfov. Vizita presedintelui Klaus Iohannis vine in contextul in care de astazi incepe vaccinarea in centrele mobile din Romania. ”Ne pregatim cu totii de marea…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. „Maine este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In hotararea precedenta,…

- Cum vom sarbatori sarbatoarea Invierii Domnului și in ce condiții vom putea merge la biserica pentru a aduce acasa Lumina sfanta sunt intrebari la care autoritațile și reprezentanții cultelor au incercat sa gaseasca cele mai potrivite raspunsuri, intr-o intalnire la

- Florin Cițu, insoțit de o ampla echipa guvernamentala, dar și de reprezentanții sistemului sanitar, in frunte cu Valeriu Gheorghița și Raed Arafat, va avea o intalnire cruciala, joi, pentru a decide ce restricții vor fi impuse de Paști. Pentru STIRIPESURSE.RO, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului,…