Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca Guvernul va elabora o serie de proiecte pentru "a repara" Legile Justitiei, in perioada urmatoare fiind programate consultari in acest sens cu specialisti. "Guvernul va veni cu initiativa legislativa pentru a repara Legile Justitiei. Trebuie sa ducem la bun sfarsit, dragi romani, ce am inceput acum un an de zile la referendum, cand am oprit aceasta macelarire a Legilor Justitiei. Dar ele sunt in functiune si sunt imperfecte. Trebuie continuata aceasta procedura. Asadar, in saptamanile urmatoare, vor avea loc consultari si eu voi avea consultari…