- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca redeschiderea anchetei in dosarul 10 august este un lucru bun si este convins ca cei responsabili vor fi trasi la raspundere."Dati-mi voie sa constat ca dosarul a fost intors, ceea ce este un lucru bun si daca va amintiti, acum o saptamana m-a intrebat cineva…

- Jurnaliștii de la G4Media scriu ca șefa DIICOT, Giorgiana Hosu, a redeschis ancheta 10 august pentru ca procurorul de caz nu i-a audiat niciodata pe fostii sefi ai Jandarmeriei, pusi sub acuzare, nu s-a preocupat sa ceara imagini pe care nu le-a putut accesa si nu a audiat decat 4 martori. Acestea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca cine nu a respectat legea si a incercat sa se imbogateasca din necazul oamenilor in perioada starii de urgenta va plati. Klaus Iohannis a fost intrebat daca Guvernul Orban mai are autoritatea morala de a da cetatenilor sfaturi de a respecta regulile…

- Emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” nu mai e aceeași, de cand cu pandemia de coronavirus. De la subiecte de divertisment și amuzament, prezentatorii au inceput sa vorbeasca despre lucruri serioase. Cum cu COVID-19 nu este de gluma, Dani Oțil a avut un moment de rabufnire, in direct.

- Judecatorii vor putea fi trași la raspundere in cazul in care, in urma deciziilor luate de aceștia, Republica Moldova va fi condamnata la CtEDO. Proiectul a fost votat in prima lectura in ședința Parlamentului.

- Astazi a fost montata pe cladirea Gradiniței nr.9 de pe langa Școala Vasile Lucaciu placa cu inscrisuri romanești care a disparut in 4 iunie 2020. Așa cum am menționat și in cursul zilei de ieri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare a afirmat ca ,,placa cu inscrisuri…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a inregistrat un dosar pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul restaurantului din Cluj-Napoca, deschis in ciuda interdictiilor. ”In data de 08.05.2020, pe rolul Parchetului