- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca la nivel european este nevoie de imbunatatirea managementului crizelor. "Vom incepe sa discutam despre evolutia pandemiei, despre felul in care pandemia a fost combatuta si masurile pe care le-am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca sunt diverse probleme care trebuie clarificate cu Federatia Rusa. Seful statului este de parere ca este importanta gasirea unui canal de comunicare privind chestiunile globale precum schimbarile climatice.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, inaintea reuniunii Consiliului European, ca un summit UE-Rusia este necesar, fiind probleme comune care trebuie rezolvate, precum schimbarile climatice, insa, in același timp, statele UE trebuie sa-și exprime poziția fața de “anumite chestiuni…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca UE trebuie sa adopte o poziție de forța in fața unor ieșiri ale Rusiei in raport cu statele invecinate. "Acum, aceasta chestiune o vom discuta in consiliu și voi spune acolo prima data opinia noastra. Sunt probleme care trebuie discutate in relația cu…

- Agenda presedintelui Iohannis la summitul NATO de la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Conceptele strategice ale NATO în urmatorii 10 ani sunt principala tema de discuție a liderilor Alianței Nord-Atlantice, care se reunesc astazi la Bruxelles. Se va discuta…

- Președintele Klaus Iohannis va participa saptamana viitoare, luni și marți, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, care se va desfașura la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presa al Adminsitrației Prezidențiale, șeful statului va susține necesitatea elaborarii unui document strategic…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca vaccinarea impotriva COVID-19 este soluția care ne va ajuta sa revenim la viața normala și ca nu virus nu dispare prin „violența și manifestari extremiste”. El i-a indemnat pe romani sa aiba incredere in vaccin și sa mearga sa se imunizeze, pentru a stopa pandemia…

- Invidat joi, 1 aprilie, la ceremonia dedicata implinirii a 100 de ani de la inființarea Institutului Național de Cercetare Cantacuzino, președintele Klaus Iohannis a precizat ca, in perioada urmatoare, Romania va primi un numar semnificativ de doze de vaccin anti-Covid, așa incat campania poate fi accelerata,…