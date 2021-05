Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Maramureșului și Satmarului va evalua pagubele impreuna cu primariile și va ajuta familiile sinistrate in urma inundatiilor din judetul Satu Mare, asumandu-și construirea unor case noi. Parintele Florian Ioan Mocan, protopopul de Carei, a vizitat vineri localitațile afectate și a discutat…

- Episcopia Maramureșului și Satmarului a anunțat ca va evalua pagubele impreuna cu primariile și va ajuta familiile sinistrate, asumandu-și construirea unor case noi. Parintele Florian Ioan Mocan, protopopul de Carei, a vizitat vineri localitațile afectate și a discutat cu preoții, primarii și sinistrații,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat joi, in cadrul unei vizite efectuate in localitatile din judetul Satu Mare afectate de inundatii, ca aceasta zona a fost lovita de "o viitura uriasa", ca urmare a unui "debit istoric, de peste 70 de litri de apa in mai putin de trei ore". "In cursul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna se afla in judetul Satu Mare pentru a evalua stricaciunile provocate de ploile care au facut prapad in mai multe sate din judet. Ploile din ultimele ore au provocat pagube grave in mai multe așezari din județul Satu Mare. Peste o suta de gospodarii au fost inundate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana vineri la pranz in doua bazine hidrografice din patru judete, respectiv un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe alte 15 cursuri de apa. Conform…

- Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis.…

- Ploile au facut probleme mari in judetul Satu Mare. Din cauza cantitatilor mari de ape, satul Stana (comuna Socond) a ramas izolata. Judetul este sub Cod roșu. Cu toata ca locuitorii au cerut ajutor inca din aceasta noapte, echipajele de intervenție au putut sa ajunga doar azi, 14 mai, in Stana. Ca…

- Hidrologii susțin ca este pericol de inundații in doua bazine hidrografice din nordul și sudul țarii. Specialiștii au instituit cod galben pe raurile din bazinele hidrografice Crasna, in judetul Satu Mare, si Calmatui, in judetele Olt si Teleorman. Hidrologii au redactat un cod galben de cresteri…