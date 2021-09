VIDEO Inundaţii în Mexic: 17 morţi într-un spital Cel putin 17 pacienti dintr-un spital din statul Hidalgo, in centrul Mexicului, au murit in inundatii cauzate de ploile abundente, a anuntat marti guvernul mexican, noteaza AFP.

"Ploile de ieri din Hidalgo au provocat revarsarea raului Tula, inundand spitalul general, cauzand moartea a 17 pacienti", a declarat guvernul intr-un mesaj pe Twitter.



Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a deplans pe contul sau de Twitter "moartea a 17 pacienti de la Spitalul securitatii sociale din cauza inundatiilor raului Tula".



"Este o zi foarte trista"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

