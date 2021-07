Stiri pe aceeasi tema

- Distrugeri importante pe Valea Prahovei. Ploile torențiale de noaptea trecuta au adus cu ele munți de namol, resturi și gramezi de lemne pe drumuri și in casele localnicilor din Bușteni și Sinaia. Oamenii s-au chinuit toata ziua sa scoata apa și malul din case și gradini. Iata ce a ramas dupa inundații…

- O ploaie puternica a inundat mai multe case și un supermarket din Bușteni. Traficul a fost intrerupt pe DN1 Ploiești-Brașov, din cauza unei viituri puternice. Oamenii au muncit cot la cot cu pompierii pentru a scoate apa și namolul din case.Reporter: Care sunt pagubele?Sinistrat: Destul de mari.Reporter:…

- O ploaie puternica a inundat mai multe case și un supermarket din Bușteni. Traficul a fost intrerupt pe DN1 Ploiești-Brașov, din cauza unei viituri puternice. Oamenii au muncit cot la cot cu pompierii pentru a scoate apa și namolul din case.Reporter: Care sunt pagubele?Sinistrat: Destul de mari.Reporter:…

- O ploaie puternica a inundat mai multe case și un supermarket din Bușteni. Traficul a fost intrerupt pe DN1 Ploiești-Brașov, din cauza unei viituri puternice. Oamenii au muncit cot la cot cu pompierii pentru a scoate apa și namolul din case.Reporter: Care sunt pagubele?Sinistrat: Destul de mari.Reporter:…

- Vremea rea face ravagii in mai multe zone din Romania, iar mulți oameni sunt dați afara din case din cauza inundațiilor. Un eveniment similar are loc acum in Bușteni, acolo unde mai multe case și un supermarket au fost distruse de precipitațiile abundente. Traficul rutier este blocat pe DN1, la Bușteni,…

- • Cel mai mic procent de imunizare a populatiei se inregistreaza la Sangeru • De astazi pana duminica, echipele mobile de vaccinare merg in 15 sate N. Dumitrescu RoVaccinare – Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19 – a dat publicitații noi date ce vizeaza situația…

- Vremea rea incepe deja sa faca pagube in Romania. In satul Coza din comuna Tulnici județul Vrancea, viitura puternica a distrus un pod, izoland intreaga populație. Ploaia puternica de vinei seara a produs probleme in satul Coza din județul Vrancea, acolo unde s-a inregistrat o cantitate mare de precipitații.…

- Fenomene meteo extreme au avut loc in mai multe zone ale țarii. Doua tornade au fost filmate in județele Buzau și Tulcea. Și in Argeș o viitura a inundat mai multe gospodarii. Pompierii au intervenit imediat pentru a scoate apa din curțile oamenilor. In Buzau și Tulcea, localnici au filmat un fenomen…