Stiri pe aceeasi tema

Activitatea a cinci firme din zona comerciala Piața Alba Iulia din Capitala a fost oprita temporar in urma unor verificari ale inspectorilor ANPC. Au mai fost date șase avertismente și amenzi de 120.000 de lei.

In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara, anunța imobiliare.ro.

Klaus Iohannis organizeaza marți, 13 decembrie, o intalnire cu ambasadorii statelor UE acreditați in Romania. Evenimentul are loc in contextul in care țara noastra nu a fost primita in Schengen, Olanda și Austria fiind țarile care au votat impotriva Romaniei.

Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 16-21 (13-6) de reprezentativa Uruguay, duminica, intr-un meci-test disputat pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti, oaspetii adjudecandu-si si Cupa Santander, trofeu pus la dispozitie in meciurile directe ale celor…

Dogan Media International continua seria investițiilor in industria media din Romania prin preluarea postului Bucuresti TV.

Seminarul "Aderarea Romaniei la OCDE: Conventia anti-mita. Experienta italiana" a avut loc luni, la Ambasada Italiei la Bucuresti, cu participarea secretarului de stat in MAE Luca Niculescu, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice in Romania transmis marti.

Festivalul National de Teatru aduce la Bucuresti, in perioada 5 - 13 noiembrie, in sectiunea "Spectacole invitate din strainatate", zece productii, creatii ale unor regizori si regizoare din Romania si Republica Moldova, care au montat stagiunea trecuta in Germania, Luxemburg, Olanda si Serbia.…

Inspectorii vamali din Bucuresti au confiscat parfumuri, articole de imbracaminte, incaltaminte si marochinarie contrafacute in valoare de aproximativ 20.000 euro, produse gasite in doua autocare de transport persoane care circulau pe relatia Turcia - Romania, potrivit unui comunicat al Autoritatii…