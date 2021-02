VIDEO - Inmormantare de romi, “pazita” de oamenii legii. S-au dat amenzi!

In ziua de 20 februarie a.c., in cadrul acțiunilor desfașurate de polițiștii buzoieni pentru verificarea modului in care sunt respectate regulile instituite pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus și in urma apariției in spațiul public a unor imagini care indicau ca la un anumit imobil sunt in desfașurare tradiții religioase privind funeraliile unei persoane din localitatea Cislau, și ca nu ar fi respectate restricțiile, polițiștii s-au sesizat din oficiu.