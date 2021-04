Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Merapi de pe insula indoneziana Java a erupt luni dimineata, aruncand in aer lava de 16 ori, a informat Agentia de vulcanologie a tarii, potrivit DPA. Lava a parcurs pana la 1.500 de metri pe versantul sud-vestic al vulcanului intre miezul noptii si 6 dimineata (intre orele 17.00…

- Un vulcan din sud-vestul Japoniei a erupt, aruncand pietre pe o raza de aproape un kilometru, ceea ce condus la ridicarea nivelului de alerta in zona, a anuntat miercuri agentia de presa Kyodo, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Nivelul de alerta este acum 3, pe o scara de la 1 la 5, si este…

- Consumul de electricitate al tarii a depasit 9.200 de MW miercuri dimineata, pe fondul temperaturilor scazute din toata tara, fiind acoperit pe jumatate de productia din surse regenerabile, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica…

- ANM a emis marți dimineața un cod galben de ninsori pentru sudul țarii, dar și o informare meteorologica pentru celelalte zone ale țarii, valabile pana joi dimineața. In unele zone se va depune un strat de 30 de centimetri de zapada. In special in zilele de miercuri și joi vremea va fi deosebit de rece.…

- Iarna revine in forța, deși ne apropiem de jumatatea lunii martie, daca luam in calcul cele mai noi alerte emise de Administrația Naționala de Meteorologie. O informare de ninsori abundente intra in vigoare marți seara, iar de miercuri dimineața sunt cob cod galben Bucureștiul și 14 județe.

- Meteorologii anunta ca, pana miercuri dimineata, vremea va fi deosebit de rece si va fi ger, dimineata si noaptea, in nordul, centrul si estul tarii si, local, in sud. Totodata, au fost emise atentionari Cod galben privind intensificari ale vantului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de vant puternic. Pana luni dimineata, in Banat si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali va fi cod galben, iar la altitudini mari va fi cod portocaliu. Luni, in intreaga tara vor fi rafale de vant puternic.