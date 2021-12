VIDEO Indivizi înarmați și îmbrăcaţi în combinezoane de protecţie sanitară au jefuit o bancă din Ciudad de Mexico Trei indivizi imbracati in combinezoane de protectie sanitara, popularizate de actuala pandemie de COVID-19, au atacat si au jefuit o banca situata in centrul istoric al capitalei mexicane, Ciudad de Mexico, au informat vineri autoritatile locale preluate de EFE. Potrivit responsabilului bancii, indivizii au patruns in sediul filialei inarmati cu ceea ce pareau arme de foc si au imobilizat sapte angajati. Infractorii ar fi patruns in banca prin acoperisul cladirii, folosind probabil sistemul de aer conditionat, unde a fost gasita o cutie cu scule, potrivit Agerpres. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

