VIDEO India: Căsătorie în avion pentru a evita restricţiile anti-COVID-19 Un cuplu indian a inchiriat un avion pentru a se casatori printre nori in fata a 161 de invitati, incalcand astfel restrictiile anti-COVID-19, a informat presa luni, potrivit AFP. Autoritatea de aviatie civila din India a dispus o ancheta si a suspendat echipajul aeronavei, au precizat surse oficiale. Majoritatea statelor din India - care a depasit luni pragul de 300.000 de decese asociate COVID-19 - permit un numar maxim de 50 de invitati la o nunta. Cei doi - ale caror identitati nu au fost dezvaluite - si-au spus "da" duminica, in timp ce avionul companiei SpiceJet, care se indrepta spre Bangalore… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu indian a inchiriat un avion pentru a se casatori printre nori in fata a 161 de invitati, incalcand astfel restrictiile anti-COVID-19, a informat presa luni, potrivit AFP, citat de agerpres.ro.

- Un cuplu indian a inchiriat un avion pentru a se casatori printre nori in fata a 161 de invitati, incalcand astfel restrictiile anti-COVID-19, a informat presa luni, potrivit AFP. Autoritatea de aviatie civila din India a dispus o ancheta si a suspendat echipajul aeronavei, au precizat surse oficiale.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat ca protocoalele de vaccinare vor fi modificate pentru a livra mai rapid a doua doza de vaccin anti-COVID persoanelor de peste 50 de ani, pentru a combate raspandirea tulpinii COVID din India, informeaza The New York Times.Boris Johnson a spus ca cei cu varsta…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat vineri ca examineaza rapoarte despre o tulburare rara de degenerare a nervilor la persoanele care au fost imunizate cu vaccinul AstraZeneca și a solicitat companiei mai multe date despre aceste cazuri, informeaza Hotnews care citeaza Reuters. Autoritatea…

- Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters,…

- Grecia a anuntat ca extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie, deoarece numarul de noi infectii cu COVID-19 continua sa creasca. Potrivit Reuters, conform restrictiilor, pasagerii care zboara catre Grecia trebuie…

- Grecia a anuntat prelungirea restrictiilor pentru cursele aeriene interne pana la 12 aprilie si a celor internationale pana la 19 aprilie, in contextul cresterii in continuare a numarului de infectari cu coronavirus, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Pasagerii care zboara in Grecia trebuie sa…

- Grecia a ridicat restrictiile asupra zborurilor dinspre Turcia, Albania si Macedonia de Nord, masuri ce fusesera impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, a anuntat duminica Autoritatea elena a aviatiei civile (YPA), potrivit Reuters. Toti pasagerii care vin din strainatate in Grecia vor trebui totusi…