- Senatul SUA a respins joi dimineata cu un vot covarsitor obiectia formulata de aliatii presedintelui in exercitiu Donald Trump fata de certificarea rezultatelor din statul Pennsylvania ale alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, transmite Reuters potrivit Agerpres. Masura a fost respinsa cu 92…

- Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu. Manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee, transmite Reuters. Intr-o conferinta…

- Vicepresedintele american Mike Pence a condamnat violentele sustinatorilor presedintelui Donald Trump care au invadat miercuri Capitoliul in incercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, in contextul in care Senatul si-a reluat numararea voturilor dupa o intarziere de mai…

- Mai multe postari pe Twitter prin care Donald Trump contesta victoria lui Joe Biden in alegeri au fost retrase de pe reteaua de socializare, dupa o manifestatie violenta a sustinatorilor sai la Washington, care au intrerupt sesiunea de certificare in Congres a rezultatelor scrutinului prezidential,…

- Congresul SUA a început ședința excepționala în urma careia va certifica vitoria lui Biden în alegerile prezidențiale. Deși Donald Trump a declarat miercuri ca „nu” va recunoaște „niciodata” înfrângerea sa prezidențiala și i-a cerut vicepreședintelui…

- Echipa de campanie a lui Donald Trump si-a retras unul dintre cele mai importante recursuri in justitie, in Pennsylvania, insa continua sa conteste numararea buletinelor de vot in anumite comitate din acest stat, relateaza The Huffington Post. Demersul vine dupa ce saptamana trecuta echipa lui Trump…

- Experții au prognozat candidatului american la președenție Joe Biden o victorie in rezultatul decisiv al alegerilor din Nevada. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la calculele Companiei de cercetare Edison Research. Biden ciștiga 49,3% din voturi in Nevada dupa numararea a 86% din buletine.…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din Statele Unite nu va avea impact asupra politicii Teheranului fata de Washington, a declarat marti liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, citat de Reuters. "Politica noastra fata de Statele Unite este clar stabilita si nu se schimba odata cu mutarea…