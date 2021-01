Stiri pe aceeasi tema

- 52 de persoane au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite. Anunțul a facut de catre seful politiei din Washington DC, Robert Contee.

- Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate în timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre în cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington…

- 52 de persoane au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee, scrie CNN.

- Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee,

- Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu. Manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee, transmite Reuters. Intr-o conferinta…

- Trei persoane au decedat din cauza unor ”urgente medicale” in timpul violentelor care au avut loc miercuri in zona Capitoliului, a anuntat seful Politiei Districtului Columbia, Robert Contee, citat de CNN. Acestora li se adauga femeia care a fost impuscata in cladirea Capitoliului si care a decedat…

- Congresul Statelor Unite si-a reluat miercuri seara, in jurul orelor 20.00 (joi, 01.00 GMT) sesiunea consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden la prezidentiale, suspendata mai devreme in cursul zilei de patrunderea in forta a unor manifestanti pro-Trump la Capitoliu, scriu agentiile internationale…

- Congresul Statelor Unite intentioneaza sa continue certificarea rezultatului alegerilor prezidentiale in cursul noptii de miercuri spre joi, dupa plecarea de la Capitoliu a manifestantilor pro-Trump care au blocat cu cateva ore inainte desfasurarea sedintei comune, a anuntat presedinta democrata…