- Vicepreședinta aleasa a SUA, Kamala Harris, a spus miercuri ca se alatura președintelui ales Joe Biden cerând încheierea asaltului asupra Capitoliului. ”Ma alaturi președintelui ales Joe Biden și apelului sau de pune capat asaltului asupra Capitoliului și a funcționarilor publici…

- „Cred in puterea instituțiilor din Statele Unite și in puterea democrației. Tranziția pașnica a puterii este esențiala. Joe Biden a caștigat alegerile. Abia aștept colaborarea cu el ca președinte al SUA”, a transmis Ursula von der Leyen.I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…

- Joe Biden va fi investit pe 20 ianuarie drept al 46-lea președinte american, prilej cu care organizatorii au anunțat, duminica, o ceremonie care va include o „parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.Pe 20 ianuarie, dupa ceremonia de depunere a juramantului,…

- Kamala Harris, care in luna ianuarie a anului viitor va deveni primul vicepreședinte femeie al SUA, dar și primul vicepreședinte de culoare, l-a sunat pe Joe Biden dupa ce presa americana a anunțat ca au caștigat alegerile “Am reusit, Joe! O sa fii urmatorul presedinte al Statelor Unite”, i-a spus ea…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a postat sambata pe Twitter un video cu momentul in care l-a sunat pe presedintele ales Joe Biden, dupa ce principalele mass media il anuntau pe acesta drept castigator al scrutinului prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4—…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite, anunțata de media internaționala."Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerabdare sa consolidam in continuare solidul și dinamicul nostru partener…

- Joe Biden a scris pe Twitter ca este onorat sa fie noul președinte al SUA, ca va urma o munca grea, dar a promis ca va fi un președinte pentru toți americanii, indiferent ca au votat sau nu pentru el.Joe Biden a transmis pe Twitter primul mesaj dupa ce mai multe mass-media americane importante l-au…