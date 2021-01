Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a condamnat violentele sustinatorilor presedintelui Donald Trump care au invadat miercuri Capitoliul in incercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, in contextul in care Senatul si-a reluat numararea voturilor dupa o intarziere de mai…

- Twitter a blocat contul presedintelui Donald Trump pentru 12 ore. Nu este prima blocare a actualului lider de la Casa Alba, care prefera sa comunice in general pe rețeaua Twitter. Decizia a venit și dupa ce Facebook si YouTube au inlaturat videoclipul lui Trump catre susținatorii sai.In declarația…

- Mai multe postari pe Twitter prin care Donald Trump contesta victoria lui Joe Biden in alegeri au fost retrase de pe reteaua de socializare, dupa o manifestatie violenta a sustinatorilor sai la Washington, care au intrerupt sesiunea de certificare in Congres a rezultatelor scrutinului prezidential,…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…

- Haos in capitala Statelor Unite, Washington DC. Susținatorii lui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliul, o instituție cheie a statului american. Imagini incredibile, ale unei atmosfere ”de razboi” fac inconjurul lumii. Imaginile de la fața locului prezinta protestatari, cațiva dintre ei inarmați,…

- Votanții americani și-au exprimat opțiunea in cursa prezidențiale acum mai bine de o luna, insa votul prin care vor fi aleși viitorul președinte și vicepreședinte al Statelor Unite urmeaza sa aiba loc luni, 14 decembrie. Cei 538 de electori din cele 50 de state și din capitala federala Washington D.…