Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii britanici care au manifestat simbata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis, informeaza…

- ȘTIREA INIȚIALA AICI La data de 03 iunie 2020, in jurul orei 13,00, pe DN1, in afara localitații Lancram, un barbat de 49 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Alba Iulia spre Sebeș, ar fi patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune frontala cu un autotractor,…

- Un fost jurnalist de la Realitatea TV a fost impușcat in picior și in plaman, in București! Poliția a relatat ca a fost chemata sa intervina intr-un imobil de locuințe, unde un barbat era violent și era inarmat cu o foarfeca și un alt obiect ascuțit. Pentru ca ar fi atacat un polițist, asupra barbatului…

- Incidente grave și in a doua zi de Paști. Trei politisti si un jandarm au fost raniti in localitatea brașoveana Codlea cand au incercat sa opreasca o bataie intre mai multe persoane. 4 persoane au fost retinute.

- Incidente grave in cartierul Micro 6 din Hunedoara. Doua autospeciale ale Poliției au fost avariate, iar trei persoane au fost reținute dupa o incaierare cu polițiștii. S-a aruncat cu pietre, iar polițiștii au scos armele. Totul ar fi pornit dupa ce polițiștii in misiune de verificare a respectarii…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) si Politia Romana semnaleaza aparitia unor e-mail-uri potential malitioase, pe care utilizatorii le primesc de la adrese neoficiale si in care acestia ar fi notificati despre faptul ca au devenit subiectul unei anchete. Conform…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) si Politia Romana semnaleaza aparitia unor e-mail-uri potential malitioase, pe care utilizatorii le primesc de la adrese neoficiale si in care acestia ar fi notificati despre faptul ca au devenit subiectul unei anchete. La…

- O parte din romanii care au trecut granița și carora li s-a impus sa stea in carantina au refuzat masurile de prevenție și a fost nevoie de intervenția poliției. La un centru de carantina din Arad, peste 20 de oameni cereau sa fie lasați sa plece acasa. A fost nevoie de intervenția poliției, care a…