VIDEO Incident la Unirii. O femeie s-a urcat pe capota unei mașini care aștepta la semafor Imaginile au fost surprinse de mai mulți șoferi care așteptau la semafor in zona Unirii. Femeia a aparut dintre mașini și din cateva mișcari s-a urcat pe capota unei mașini scumpe. Șoferul și inca un barbat au incercat sa o convinga sa coboare de buna voie. Soferul a incercat in zadar sa o convinga pe […] The post VIDEO Incident la Unirii. O femeie s-a urcat pe capota unei mașini care aștepta la semafor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina electrica Tesla Model S Plaid a fost cuprinsa de flacari in timp ce proprietarul o conducea, la doar trei zile dupa ce a cumparat-o. Modelul face parte din gama de top, a fost lansat in luna iunie și a costat 129.900 de dolari. Șoferul, un antreprenor, dupa cum a declarat avocatul acestuia…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident care a avut loc pe DN 65 Slatina-Pitești, in care au fost implicate patru mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 65 Slatina-Pitești, in zona localitații Negreni, județul Olt. Din primele date, patru…

- Accidentul rutier a fost surprins de camera de bord a unui șofer. De vina este un singiur șofer care a venit cu viteza și a intrat violent intr-o mașina care staționa la semafor. Accidentul a scos la iveala ca atat șoferul vinovat cat și cel care aștepta regulamentar la semafor, erau bauți. Accidentul…

- O femeie din orașul Tismana și-a inscenat rapirea și i-a cerut soțului suma de 5.000 de lei drept rascumparare. Anchetatorii au gasit-o pe femeie pe strada și dupa audieri au reținut-o pentru șantaj. Ancheta a inceput dupa ce un barbat a sunat la Poliție pentru a anunța ca soția sa de 36 de ani a […]…

- Un tanar din Iași a lovit 15 masini dupa ce a urcat drogat la volan și a condus pe o distanta de cativa kilometri. A fost prins de proprietarul unuia dintre autoturismele avariate si predat, ulterior, politistilor. Șoferul s-a deplasat de la marginea municipiului catre zona centrala, la volanul unui…

- Belarusian President Alexander Lukashenko on Wednesday accused the West of trying to use the diversion of a Ryanair plane at the weekend to wage hybrid war against him and said it had falsely portrayed his handling of the incident, according to Reuters. In his first comments after what some European…

- O femeie din Bucuresti a vrut sa insceneze un accident pe Calea Grivitei, insa nu si-a dat seama ca este filmata. Politistii i-au deschis un dosar penal dupa ce au vazut imaginile. Femeia s-a aruncat pe sosea, chiar in fata unei masini, duminica, in jurul orei 19.00, pe Calea Grivitei. Șoferul autoturismului…