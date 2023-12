Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bacau intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in Moinesti. Ard cioate si doboraturi, pe o suprafata de aproximativ 2 hectare, potrivit news.ro.”Pompierii militari au fost solicitati sa intervina in municipiul Moinesti, cartier Lucacesti,…

- Pompierii din Bacau intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in Moinesti. Ard cioate si doboraturi, pe o suprafata de aproximativ doua hectare.

- Articolul Copil intoxicat cu fum, in Cozieni, din cauza unui incendiu de vegetație se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un copil a ajuns la Spitalul de Urgența Buzau dupa ce s-a intoxicat cu fumul degajat de un incendiu de vegetație uscata. Acesta s-a intins pe o suprafața de aproximativ 5.000…

- Un incendiu a izbucnit astazi pe strada Beiusului din Oradea. Potrivit ISU Bihor apelul care sesiza producerea unui incendiu la o gospodarie de pe strada Beiusului din Oradea a fost primit in dispeceratul ISU Bihor, in jurul orei 15.20, moment in care la adresa indicata de apelant au fost mobilizate…

- Peste 100 de hectare de vegetatie uscata au fost afectate de un incendiu in judetul Tulcea, iar pompierii au stins focul dupa mai bine de cinci ore, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulea au anuntat ca seara trecuta, pompierii Detasamentului Tulcea au intervenit…

- Pompierii intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in localitatea Odobesti, raspandit pe o suprafata de circa 20 de hectare, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres."Incendiu de vegetatie uscata pe o suprafata de aproximativ 20 de hectare in localitatea Odobesti.…

- La orele amiezii de vineri, prin apel la numarul unic de urgența 112, s-a solicitat intervenția pompierilor pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, pe raza orașului Titu. Pentru gestionarea situației de urgența, la fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului Titu, cu o autospeciala…

- O suprafata de aproximativ sapte sute de hectare de vegetatie uscata, stuf si miriste de porumb a ars in noaptea de spre luni, in comuna Vedea, judetul Giurgiu, de la un foc deschis in spatii descise, lasat nesupravegheat, pompierii giurgiuveni au actionat timp de 18 ore pentru stingerea incendiului,…