Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit la mansarda unei cladiri P+1+M, in Calea Dorobanți, a provocat un adevarat haos in traficul din Bucuresti, luni diminreata. La fața locului sunt mai multe autospeciale ale pompierilor care se lupta cu flacarile. Vestea buna e ca nu sunt victime. Ce au anuntat Pompierii? „Intervenim…

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina joi dimineata, dupa ce o barca pescareasca s-a scufundat pe jumatate in Lacul Siutghiol din Mamaia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati sa intervina, prin apel la 112, in statiunea Mamaia, la…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la scoala din localitatea Socodor, din judetul Arad. Elevii si profesorii au fost evacuati. Potrivit ISU Arad, un incendiu a izbucnit la Scoala Generala din localitatea Socodor, la o grinda din podul cladirii. Intervin pompierii militari ai Detasamentului Ineu…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la scoala din localitatea Socodor, din judetul Arad. Elevii si profesorii au fost evacuati. Potrivit ISU Arad, un incendiu a izbucnit la Scoala Generala din localitatea Socodor, la o grinda din podul cladirii. Intervin pompierii militari ai Detasamentului Ineu…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un bloc aflat in reabilitare din sectorul 5 al Capitalei. Potrivit primelor informații, blocul se afla in reabilitare, iar focul se manifesta la acoperis. Blocul, care are 10 etaje, se afla in sectorul 5, zona cartierului Rahova. Locatarii au fost evacuați de urgența.…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un bloc aflat in reabilitare din sectorul 5 al Capitalei. Potrivit primelor informații, blocul se afla in reabilitare, iar focul se manifesta la acoperis. Blocul, care are 10 etaje, se afla in sectorul 5, zona cartierului Rahova. Locatarii au fost evacuați de urgența.…

- Un soldat rus care s-a ascuns timp de șase luni in cladiri abandonate dupa eliberarea regiunii Harkov a fost arestat de poliția ucraineana, scrie The Guardian. Soldatul, in varsta de 42 de ani, face parte din Brigada 27 rusa, el fiind arestat luni in timp ce polițiștii regionali patrulau prin satele…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la scoala nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din municipiul Constanta, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 700 de elevi si profesori au fost evacuați din cladire. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere la fața locului. ”S-au…