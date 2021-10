Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța, la Spitalul de Boli Infecțioase, unde un incendiu puternic afecteaza cladirea. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Medicii ajuta la evacuarea pacienților. La fața locului,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat planul roșu. Medicii ajuta la evacuarea pacienților. Conform primelor informații, este vorba despre un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase.…

- Incendiu la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu la Spitalul de Boli Infectioase. In aceste momente, pacientii sunt evacuati.La fata…

- Incendiu in Cernavoda Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", o butelie a luat foc pe strada Ingaduirii din localitatea Cernavoda. Misiunea este in dinamica.Sursa foto cu rol ilustrativ…